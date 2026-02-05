Lucca | intera famiglia uccisa dal monossido

Una tragedia a Lucca, dove quattro persone di una stessa famiglia sono morte per intossicazione da monossido di carbonio. Durante i soccorsi, tre carabinieri sono rimasti colti da malore e sono stati portati in ospedale in condizioni serie. L’intera scena si è svolta in un terratetto, lasciando sotto shock i residenti e le forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa fuga di gas che ha portato a una tragedia così grave.

Quattro morti e un ferito grave in un terratetto a Lucca: tre carabinieri restano intossicati durante i soccorsi Uno scenario. Uno scenario agghiacciante in via Galgani, nella frazione di Rughi a Porcari, Lucca. Quattro persone hanno perso la vita all'interno della propria abitazione a causa delle esalazioni letali di monossido di carbonio. Le vittime appartengono a un unico nucleo familiare di origine albanese che viveva in un tipico terratetto della zona industriale della provincia di Lucca. Il dramma è iniziato poco dopo le ore venti quando un parente ha lanciato l'allarme al numero unico di emergenza.

