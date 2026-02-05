Luca Giurato Daniela Vergara lo ricorda in lacrime | Era la mia tavolozza di colori

Daniela Vergara si commuove ricordando Luca Giurato, con cui ha condiviso 40 anni di vita. Ospite a La volta buona, la donna si lascia andare alle lacrime mentre parla del suo grande amore, definendolo come “la mia tavolozza di colori”. La sua voce si spezza mentre rivive i momenti più belli passati insieme, pochi giorni dopo la scomparsa del giornalista e conduttore di 'Uno Mattina'.

(Adnkronos) – 40 anni di vita insieme. Daniela Vergara ospite oggi a La volta buona, ha ricordato la sua lunga storia d'amore con Luca Giurato, il giornalista e storico conduttore di 'Uno Mattina', scomparso l'11 settembre 2024. Luca Giurato e Daniela Vergara si sono conosciuti grazie al lavoro: prima al telefono, poi nei corridoi di Montecitorio. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Luca Giurato

Le lacrime in tribuna dopo il gol contro la Fiorentina raccontano più di mille parole.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Luca Giurato

Argomenti discussi: Mariah Carey canterà ‘Nel blu dipinto di blu’ durante la cerimonia di apertura di Milano Cortina? Lo spoiler sui social.

Daniela Vergara, moglie di Luca Giurato: Si sente troppo la sua mancanza/ Era vicino alle persone…Daniela Vergara, moglie del compianto Luca Giurato, si racconta a La Volta Buona 1 anno e mezzo dopo la morte del conduttore. Il mondo della tv è oggi il frutto del grande lavoro di maestri, volti ... ilsussidiario.net

Luca Giurato (1939/2024) è stato un giornalista e conduttore televisivo. facebook