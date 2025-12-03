La volta buona Paola Saluzzi | Luca Giurato mi salvò la vita era bontà di cuore
(Adnkronos) – "Smisi di mangiare, Luca Giurato mi salvò la vita". Paola Saluzzi, ospite a La volta buona, ha ricordato lo storico conduttore di 'Uno Mattina', scomparso l'11 settembre 2024. Paola Saluzzi ha ricordato gli anni in cui era a 'Uno Mattina', al suo fianco: "Stavo attraversando un momento difficile nella mia vita privata, ho cominciato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
