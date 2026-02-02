Le lacrime in tribuna dopo il gol contro la Fiorentina raccontano più di mille parole. Chi ha seguito da vicino la partita ha visto la commozione di chi ha sempre creduto in lui, convinto che Vergara fosse destinato a emergere. Dopo anni di attese e sacrifici, il suo primo gol in serie A ha scatenato emozioni forti, confermando il suo talento e la sua crescita.

"> Le lacrime in tribuna dopo il gol contro la Fiorentina dicono più di mille parole. Salvatore Lodi, primo presidente di Antonio Vergara e fondatore dell’Elite Academy Lodi di Frattamaggiore, non è riuscito a trattenere l’emozione sabato sera. Un momento intimo, autentico, raccontato dalla Gazzetta dello Sport, che ha raccolto le parole di chi per primo ha intravisto il destino di quel ragazzino testardo e talentuoso. «Ho pensato a quando lo abbiamo accolto nella nostra academy», racconta Lodi alla Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Le lacrime e l’orgoglio di chi ci ha creduto per primo: «Vergara era destinato a emergere»

Approfondimenti su Vergara Emerso

Nella puntata del 12 dicembre di Affari Tuoi, Giulia, ingegnere edile, ha partecipato accompagnata dal suo fidanzato Alessandro.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Vergara Emerso

Argomenti discussi: Natalie Portman, le lacrime al Sundance: Stop alla brutalità dell’Ice; Trionfo Alcaraz, la reazione dopo l'ultimo punto: le lacrime e l'abbraccio con Djokovic, le foto; Chi è Franzoni e le lacrime sul podio per Franzoso: L'anno scorso eravamo qui in camera insieme; Marta Mazzocchi, atleta olimpica: Dopo le lacrime, la consapevolezza di esserci riuscita.

Napoli, lo scopritore di Vergara si emoziona al Maradona: le lacrime e l'orgoglio di Salvatore LodiAntonio Vergara continua a scrivere pagine speciali della sua carriera. In pochi giorni ha bruciato tappe e acceso i riflettori su di sé: prima ... msn.com

L’addio di Valentina, le lacrime di Angie e l’incognita del Serale di Amici 25: cosa rimarrà del pomeridianoLe lacrime di Angie e l'addio temporaneo di Valentina frammentano ancora di più Amici 25: ecco cos'è accaduto e perché Amici avrebbe bisogno nuovi e ... fanpage.it

Lacrime di gioia per i genitori di Antonio #Vergara e del presidente Lodi, colui che lo ha scoperto, presenti ieri al Maradona al momento del gol del Golden boy azzurro #ForzaNapoliSempre #NOISIAMOILNAPOLI #napoli #sscnapoli - facebook.com facebook

#NapoliFiorentina 2-1: #Conte a +4 sulla #Juve. Lacrime #DiLorenzo, #Vergara gol e sangue x.com