Nasce il progetto Lucia | 50 realtà in campo nel nome del Manzoni

Mercoledì 4 febbraio alle 18, al Teatro della società, si terrà l’evento di avvio del progetto Lu.C.I.A. che coinvolge 50 realtà diverse, tutte impegnate in un'iniziativa dedicata al Manzoni. Un’occasione per scoprire le iniziative e i protagonisti di questa nuova rete culturale.

Mercoledì 4 febbraio alle 18 al Teatro della società si terrà l'evento di avvio del progetto Lu.C.I.A. - Luoghi cultura innovazione apprendimento, presentato dal comune di Lecco nell'ambito del bando Emblematici maggiori 2025, promosso e finanziato da fondazione Cariplo e co-finanziato da Regione Lombardia. La serata, condotta e moderata da Stefano Motta, prenderà il via con i saluti istituzionali del sindaco di Lecco e della presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese, seguiti da un'esibizione musicale a cura dell'orchestra della scuola secondaria di primo grado Don Ticozzi.

Il dolore dei genitori per la perdita del loro bambino, Leo, nell’incidente all’asilo, rappresenta un episodio di grande tristezza.

