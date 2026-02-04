Mia Jenkins ha appena debutto in Italia con il film “Love Me Love Me”. L’attrice britannica interpreta una ragazza bullizzata che si trasferisce a Milano e si trova coinvolta in un triangolo amoroso. Durante le riprese, Jenkins ha parlato del suo rapporto con il cast e del suo entusiasmo per il progetto. “Mi manca già l’Italia”, ha detto, sottolineando quanto le sia piaciuto lavorare qui. La commedia romantica, tratta dal bestseller di Stefania S., sta riscuotendo successo tra il pubblico giovane sia al cinema che sulle piattaforme di streaming.

In questo periodo, Mia, 25 anni, inglese, che ha alle spalle una carriera teatrale lunghissima, da Il Mago di Oz a Les Miserables, si trova in pausa dal set, ma le mancano le atmosfere goliardiche made in Italy che ha sperimentato per il film. Intanto, ovviamente, incrocia le dita per i sequel. Il regista, del resto, Roger Kumble, è un esperto di saghe romantiche, avendo diretto un capitolo del franchise di After, altro fenomeno di Wattpad, e i due di Uno splendido disastro (tutti disponibili attualmente su Prime Video). Da attrice bambina, sempre in giro per tour teatrali, ha sperimentato lo stesso senso di solitudine che prova June quando si trasferisce in Italia? «Sentirsi soli e la paura di non trovare nessuno sono due temi molto presenti nel film. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mia Jenkins: «In Love Me Love Me interpreto una ragazza bullizzata che arriva a Milano e si ritrova in un triangolo sentimentale. L’Italia? Mi manca già»

