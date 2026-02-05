Lotto SuperEnalotto e 10eLotto le estrazioni di giovedì 5 febbraio 2026 | numeri vincenti e quote Vinti dieci 5

Questa sera, gli appassionati di giochi si sono ritrovati a seguire con attenzione le estrazioni di giovedì 5 febbraio 2026. Sono stati annunciati i numeri vincenti su tutte le ruote e la combinazione del SuperEnalotto, con alcuni fortunati che sono riusciti a portarsi a casa un “5” e vincere premi importanti. La notte si preannuncia ricca di emozioni per chi ha tentato la fortuna.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 5 febbraio 2026: i numeri su tutte le 11 ruote con la combinazione del SuperEnalotto. Vinti dieci "5", ancora nessun 6 o 5+1: il jackpot sale a 115,9 milioni di euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

