Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto giovedì 15 gennaio 2026 | numeri vincenti e quote Vinti sette 5

Ecco i risultati delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 15 gennaio 2026. Dopo le modifiche natalizie, le lotterie tornano alla normale periodicità, offrendo ai giocatori i numeri vincenti e le quote aggiornate. In questa giornata sono stati registrati sette “5” nel SuperEnalotto. Di seguito, i dettagli delle estrazioni e i numeri estratti.

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di giovedì 15 gennaio 2026: le estrazioni delle tre lotterie riprendono normalmente dopo le modifiche natalizie. I numeri vincenti, le quote e i risultati di questa sera: al SuperEnalotto supera i 105 milioni di euro. Nessun ‘6’ o ‘5+1’. 🔗 Leggi su Fanpage.it

