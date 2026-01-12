Ambrosini | Lotta scudetto? Non posso tenere fuori il Milan ecco perchè

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha commentato la corsa al titolo di campione d'Italia durante un'intervista a DAZN. Ha sottolineato l'importanza di considerare tutte le squadre coinvolte, incluso il Milan, che resta una presenza significativa nella lotta per lo scudetto. Le sue parole riflettono l’equilibrio e la competitività di questa stagione calcistica, senza trasmettere enfasi e mantenendo un tono sobrio e obiettivo.

A parlare della lotta scudetto, questa volta, ai microfoni di DAZN è stato l'ex calciatore del Milan Massimo Ambrosini.

Ambrosini: "Non posso tenere fuori il Milan perché ora ricomincia la Champions e questo peserà. Inter e Napoli sono le più forti ma la Champions sposta"

Ambrosini: "Non posso tenere fuori il Milan perché ora ricomincia la Champions e questo peserà. Inter e Napoli sono le più forti ma la Champions sposta, il Milan"

