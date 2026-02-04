Ambrosini | Milan non ha urgenza di vincere la A | Inter sì e ha già buttato questi vantaggi

Massimo Ambrosini dice che il Milan non ha fretta di vincere lo scudetto, anche se l’Inter ci crede e ha già perso alcuni vantaggi. L’ex centrocampista rossonero ha parlato a Cronache di Spogliatoio, spiegando che la corsa al titolo è ancora aperta e che la squadra di Pioli può recuperare. Secondo lui, la differenza tra le due squadre non è ancora decisiva.

Ambrosini. Massimo Ambrosini, ex bandiera del Milan, ha offerto una lettura senza filtri della corsa Scudetto intervenendo ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. L’ex centrocampista ha messo a confronto le pressioni e gli obiettivi di Milan e Inter, sottolineando come le due squadre vivano questo momento della stagione con stati d’animo molto diversi. Secondo Ambrosini, il peso maggiore è tutto sulle spalle nerazzurre: “ Il Diavolo non ha l’urgenza di vincere la Serie A, cosa che invece ha l’Inter “. Una differenza sostanziale che potrebbe emergere in modo decisivo nello scontro diretto, soprattutto se le distanze in classifica dovessero restare simili fino a quel momento a suo modo di vedere.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Milan Inter

Antonio Conte analizza la situazione attuale del calcio italiano, sottolineando come Juventus, Inter e Milan si distinguano per tre motivi principali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milan Inter

Argomenti discussi: DDR: Ambrosini intervista De Rossi Streaming | DAZN IT; Ambrosini dopo Roma-Milan: Male Leao e Nkunku, stare a -5 dall'Inter con quest'attacco è un'impresa; Ambrosini: Milan? Stare a 5 punti dall’Inter tanta roba per la rosa che ha. Henrique? Prendi…; Roma-Milan? Pareggio stretto ai giallorossi: l'ex Milan commenta il finale dell'Olimpico.

Ambrosini: L'Inter ha l'urgenza di vincere lo Scudetto, il Milan no. Se arriva così al derby...Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, chiarendo il suo pensiero sulla corsa Scudetto:. tuttomercatoweb.com

Ambrosini: Vanoli mi ha sorpreso. Fagioli, Gosens e Dodo stanno trascinando i violaMassimo Ambrosini, ex centrocampista di Milan e Fiorentina, ha parlato a Cronache di Spogliatoio nel corso del programma Elastici su Youtube del momento positivo che sta vivendo ... firenzeviola.it

#Ambrosini: “ @acmilan da #Scudetto Non ancora, magari fra un paio di partite …” - #BolognaMilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

Milan anni 2000 #borriello #ambrosini #beckham #costacurta #dida #acmilan #milan #seriea #calcio - facebook.com facebook