L’ossessione di Epstein per l’eugenetica e i silenzi dell’élite Bill Gates si pente | Sono stato sciocco

La vicenda di Jeffrey Epstein torna a far parlare di sé, questa volta con la diffusione di 3,5 milioni di file dal Dipartimento di Giustizia americano. Le carte non chiariscono tutto, anzi, creano più confusione. Tra le rivelazioni, spiccano le ossessioni dell’ex finanziere per l’eugenetica e i silenzi di alcune figure dell’élite. Bill Gates, coinvolto nelle polemiche, si è fatto sentire con un mea culpa: “Sono stato sciocco”. La faccenda si fa sempre più complicata e inquietante.

Quando la realtà supera la distopia, il limite è ormai stato superato. I 3,5 milioni di file su Epstein diffusi dal Dipartimento di Giustizia americano non chiariscono tutto, anzi confondono. Lo stesso Doj avverte che il materiale può contenere documenti «falsi o falsamente presentati». Ma dentro quella massa informe affiorano elementi che, se anche solo in parte fondati, descrivono una degenerazione dell'élite occidentale che va oltre il crimine sessuale e tocca l'idea stessa di disumano. I fatti accertati e ciò che eccede il processo. I fatti giudiziari accertati restano pochi e solidi. Jeffrey Epstein, finanziere con accesso illimitato ai salotti giusti, nel 2008 si è dichiarato colpevole di adescamento e sfruttamento di minorenni avviati alla prostituzione.

