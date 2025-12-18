Caso Epstein diffuse nuove foto | ci sono anche Bill Gates e Noam Chomsky

Nuove immagini emergono nel caso Epstein, rivelando la presenza di figure di spicco come Bill Gates e Noam Chomsky. La Commissione di vigilanza della Camera degli Stati Uniti ha diffuso fotografie provenienti dalla proprietà di Epstein, alimentando il dibattito pubblico e sollevando interrogativi sulle connessioni tra personalità di rilievo e il controverso caso.

(Adnkronos) – I membri democratici della Commissione di vigilanza della Camera degli Stati Uniti hanno reso pubbliche nuove fotografie provenienti dalla proprietà di Jeffrey Epstein. Tra le cinque immagini diffuse ci sono un passaporto ucraino appartenente a una donna (con i dati personali oscurati), il filosofo Noam Chomsky ritratto su un aereo con Epstein, e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Caso Epstein, diffuse nuove immagini con Trump, Bannon, Clinton e Gates Leggi anche: Spuntano nuove foto di Epstein con il tycoon, Bill Clinton e Gates, Woody Allen. Nelle immagini anche "il preservativo Trump" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Caso Epstein, Trump sulle nuove immagini: “Lo conoscevano tutti, ha foto con chiunque”; Caso Epstein, diffuse nuove immagini con Trump, Bannon, Clinton e Gates; Scandalo Epstein, le nuove foto diffuse dai dem: ci sono Trump, Clinton, Gates e Woody Allen; I preservativi con il volto di Trump, il presidente con sei donne: diffuse nuove foto del caso Epstein. Caso Epstein, Trump sulle nuove immagini: “Lo conoscevano tutti, ha foto con chiunque” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, Trump sulle nuove immagini: “Lo conoscevano tutti, ha foto con chiunque” ... tg24.sky.it

