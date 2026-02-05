Lorenzetti e Giannelli | Pronti a il massimo in Coppa Italia
La Final Four della Coppa Italia torna a Bologna, con le squadre pronte a dare il massimo. Lorenzetti e Giannelli si dicono pronti a scendere in campo per portare a casa il trofeo. La stagione 202526 della SuperLega si conclude con grande attesa e tanta voglia di vincere.
La stagione 202526 della SuperLega si chiude in bellezza a Bologna, dove torna la Final Four della Del Monte Coppa Italia. Un evento che riunisce le migliori realtà del volley nazionale e attira l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, con la finale già sold-out e una cornice di crescita sportiva e competitiva che anticipa una due giorni destinata a restare impressa. La manifestazione assegnerà la 48esima edizione della Coppa Italia, con le semifinali in programma sabato 7 febbraio e la grande finale domenica 8 febbraio. Le semifinali si giocheranno in due incontri, aprendo un percorso che mette in palio un trofeo storico e prestigioso per la pallavolo italiana. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
