Coppa Italia la Sir a caccia del quinto sigillo Giannelli sa come fermare Verona | Resistere nei momenti in cui spingeranno

La Sir Susa Scai Perugia si prepara alla Final Four di Coppa Italia, pronta a conquistare il quinto titolo. La squadra sa che dovrà fare a meno di Ishikawa, che finora non è stato tra i favoriti del coach Lorenzetti. L’obiettivo è chiaro: vincere, anche se dovranno resistere ai momenti più difficili, come ha detto Giannelli, che sa bene come frenare Verona. La partita si avvicina, e la Sir punta tutto sulla determinazione.

La Final Four di Coppa Italia è alle porte e la Sir Susa Scai Perugia, che non potrà contare sul solo Ishikawa, finito comunque indietro nelle gerarchie del coach Lorenzetti, è determinata a mettere in bacheca il quinto sigillo.Il tabellone prevede l'incrocio con la Rana Verona, formazione con.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

