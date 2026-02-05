L' opera di Laika contro l' Ice a Milano-Cortina 2026

Laika ha dipinto un murale in viale Tiziano, davanti al Coni, per protestare contro la presenza dell’Ice ai Giochi di Milano-Cortina 2026. L’artista ha scelto un’immagine forte per attirare l’attenzione sulla sua battaglia contro l’evento. La mano che traccia il disegno rappresenta un messaggio di dissenso chiaro e diretto, che si può vedere a prima vista. La domanda che molti si pongono ora è se questa protesta avrà effetto o se rimarrà solo un’opera di street art tra tante.

Si chiama "Ice Out!" la nuova opera della street artist Laika visibile in viale Tiziano davanti alla sede del Coni contro la presenza dell'Ice ai Giochi olimpici di Milano-Cortina. "La presenza dell'agenzia anti-immigrazione è inammissibile. Negli ultimi mesi tutto il mondo ha visto il suo vero.

