Milano-Cortina 2026 centinaia di fischietti contro l' Ice a Milano

Centinaia di persone si sono radunate in piazza XXV Aprile a Milano per protestare contro l’Ice americana. I manifestanti hanno urlato slogan e fischiato, dando fastidio alla presenza della squadra di hockey sul ghiaccio che si prepara alle Olimpiadi invernali del 2026. La protesta è partita in modo pacifico, ma ha attirato l’attenzione di molti passanti e giornalisti presenti sul posto.

Diverse centinaia di persone si sono radunati in piazza XXV Aprile a Milano per protestare contro la presenza dell'Ice americana alle Olimpiadi di Milano-Cortina. I partecipanti al presidio hanno portato con loro un fischietto, come quelli che i cittadini americani usano per segnalare la presenza degli agenti Ice. Ci sono bandiere del Pd, del M5s, dei Giovani democratici, dei Sentinelli, di Avs, del Patto Civico, rappresentanti della Cgil, di associazioni come l'Anpi e Arci e di altri partiti del centrosinistra tra cui Azione. In piazza sono stati esposti striscioni e cartelli con scritto "Ice out" o "agenti Ice no grazie" ma anche frasi contro Trump e il movimento Maga.

