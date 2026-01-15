Accoltellato a morte durante l’assalto in villa a Lonate Pozzolo | 200 amici del rapinatore assediano l’ospedale

Nella giornata di ieri, al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta, si sono verificati momenti di grande tensione in seguito all’accoltellamento di una persona durante un tentativo di rapina in una villa a Lonate Pozzolo. L’evento ha causato un forte assedio da parte di circa 200 amici del presunto aggressore, evidenziando le tensioni in atto nella comunità.

Magenta, 15 gennaio 2026 – Momenti di forte tensione si sono vissuti ieri mattina al pronto soccorso dell’ ospedale Fornaroli di Magenta. E sono continuati per tutta la giornata con almeno duecento persone arrivate a presidiare il nosocomio. Tutto è cominciato verso le 11 quando un uomo è stato lasciato all’ingresso in condizioni disperate, con una profonda ferita da coltello al petto. Rapina in villa, il ladro accoltellato dal padrone di casa durante il raid: morto in ospedale La vittima. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della stazione di Magenta e del Comando di Abbiategrasso hanno avviato immediatamente le indagini, identificando la vittima come Adamo Massa, 37 anni, di origine sinti, domiciliato in Piemonte e già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

