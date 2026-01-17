Adamo Massa finto tecnico del gas | così il rapinatore ucciso a Lonate Pozzolo rubava agli anziani nelle case

Adamo Massa, 37enne di etnia Rom residente nel torinese, è deceduto dopo un tentativo di rapina a Lonate Pozzolo. La polizia ritiene che si fosse finto tecnico del gas per ingannare le vittime, principalmente anziani, e rubare nelle loro case. L’autopsia sul suo corpo sarà effettuata il 22 gennaio per chiarire le cause della morte e approfondire i dettagli dell’episodio.

Sarà eseguita il 22 gennaio l'autopsia sul corpo di Adamo Massa, il 37enne di etnia Rom, domiciliato nel torinese, morto dopo essere stato ferito durante un tentativo di rapina in abitazione consumatosi mercoledì scorso a Lonate Pozzolo (Varese). Massa, entrato in casa con un complice per un furto, ha aggredito il padrone di casa Jonathan Rivolta che lo ha ferito con due fendenti, uno più esteso l'altro più piccolo, tra il torace e l'addome. Massa è poi morto all'ospedale di Magenta (Milano) dove i due complici lo hanno abbandonato durante la fuga. Oggi il pubblico ministero Nadia Calcaterra, che coordina le indagini, ha notificato gli avvisi alle parti e Rivolta a tutt'oggi non risulta essere indagato.

