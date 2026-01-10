Droga nel bar locale sospeso e dipendente arrestato

Il questore di Bologna ha disposto la chiusura temporanea di sette giorni di un locale a Zola Predosa, a seguito di controlli che hanno rilevato irregolarità, tra cui la presenza di droga all’interno dell’attività. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire ulteriori problemi legati all’uso di sostanze stupefacenti nel locale.

Locale chiuso per sette giorni a Zola Predosa. Lo ha deciso il questore di Bologna, che ha disposto il provvedimento dopo aver riscontrato una serie di irregolarità all’interno dell’esercizio commerciale e in particolare la presenza di droga.Licenze sospese quindi dopo l’ennesimo episodio che ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Spaccio di droga al bar: arrestato il titolare, chiuso il locale

Leggi anche: Vede i carabinieri e nasconde la droga nel bagno del bar: arrestato 20enne

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Luogo abituale di spaccio, sigilli per 10 giorni ad un bar di via Galilei; Controlli in città: bar chiuso, multe salate e droga sequestrata; Omicidio del barman, Sergiu Tarna aveva in tasca due cellulari: la pista della droga, caccia ai video; Risse e schiamazzi, le forze dell'ordine chiudono un locale di Pescantina.

Pregiudicati e droga, il questore chiude due bar a Milano - Milano, 18 ottobre 2025 – Sospese per quindici giorni le licenze al ‘Bar Gelateria Colibrì’ e al ‘Bar Mascagni’ di Milano. ilgiorno.it

Risse e droga, il questore chiude due bar a Milano - Il questore di Milano Bruno Megale ha sospeso per 15 giorni la licenza per i locali 'The Circle' di via Stendhal e 'Las Canastas' di via Padova, entrambi nel capoluogo. ansa.it

In un bar di Meda cappuccini e dosi di hashish. Il questore chiude per 15 giorni locale trasformato in supermercato della droga - Meda (Monza e Brianza), 17 maggio 2025 – Al bar si servivano caffè, cappuccini e, all’occorrenza, droga. ilgiorno.it

Ventimiglia, bar Cristal chiuso per tre giorni: sospesa la licenza dopo controlli su pregiudicati, risse e droga Il locale è stato considerato ritrovo abituale di soggetti pericolosi e frequenti interventi del 112 - facebook.com facebook