Vannacci lascia la Lega | Proseguo la mia strada da solo da oggi Futuro Nazionale è realtà
Il generale Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega. Dopo un incontro con Matteo Salvini, Vannacci ha annunciato che proseguirà da solo.
Il generale Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega. "Ti voglio bene, ma la mia strada è un'altra", ha detto a Matteo Salvini nel corso di un faccia a faccia avvenuto ieri, nel corso del quale èe stata concordata una separazione consensuale. Tra i due "nessun litigio ma una presa d'atto", sottolineano alcune fonti. Nel primo pomeriggio l'eurodeputato esce allo scoperto: "Proseguo la mia strada a solo, da oggi Futuro Nazionale è realtà". Oggi si riunisce, per parlare anche di questo, il consiglio federale del Carroccio convocato da Salvini nella sede storica milanese di via Bellerio. Negli ultimi giorni e nelle ultime ore Salvini e Vannacci si sarebbero visti e sentiti più volte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
