lo straordinario monaco norvegese chiamato dal papa a predicare ai cardinali

Questa settimana il Papa ha deciso di chiamare un monaco norvegese per predicare ai cardinali. La nomina non riguarda una posizione di alto rango come prefetto o arcivescovo, ma il gesto ha comunque attirato l’attenzione. Il monaco, sconosciuto ai più, si prepara a parlare davanti ai cardinali in un momento che potrebbe segnare una svolta in alcune dinamiche interne alla Chiesa.

Leone XIV ha affidato a mons. Erik Varden, prelato di Trondheim, gli esercizi spirituali di quaresima alla Curia romana. È una scelta personale del Pontefice, che conferma quanta importanza dia alla cura spirituale dei membri della Chiesa. Ed è spesso un attestato di stima alla persona Non è una nomina di quelle “pesanti”, un prefetto di curia o un arcivescovo destinato a una sede che un tempo si diceva “cardinalizia”, però la scelta fatta ieri da Leone XIV è di assoluto rilievo. Il Papa ha infatti chiamato a predicare gli esercizi spirituali di quaresima alla Curia romana mons. Erik Varden, prelato di Trondheim e presidente della Conferenza episcopale scandinava. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

