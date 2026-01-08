Papa Leone XIV ai cardinali in Concistoro | Conto su voi

Durante il secondo giorno del primo concistoro straordinario di Papa Leone XIV, il pontefice ha rivolto ai cardinali un messaggio di fiducia e responsabilità, affermando: “Conto su voi”. L'incontro rappresenta un momento di dialogo e confronto, volto a definire le linee future della Chiesa in un contesto di crescente complessità.

Secondo giorno di dialogo e confronto tra i cardinali riuniti nel primo concistoro straordinario di Papa Leone XIV. "Conto su di voi", ha detto a braccio. Servizio di Paolo Fucili TG2000.

Il Papa ai cardinali: non portatemi le agende personali ma facciamoci voce della gente - «Non è un raduno di esperti, né cerchiamo soluzioni immediate. msn.com

Concistoro straordinario oggi e domani, Papa Leone XIV incontra i cardinali/ Ecco come può cambiare la Chiesa - Concistoro straordinario della Chiesa sotto Papa Leone XIV 2026, oggi 7 e domani 8 gennaio 2026: temi in agenda, centralità della fede e nomine ... ilsussidiario.net

