Liturgia la linea del Papa ai cardinali | Conservare tradizione ma aprire a progresso

Il Papa ha inviato ai cardinali una lettera natalizia, rivelata in anteprima da IlGiornale, in cui sottolinea l'importanza di conservare la tradizione pur aprendosi al progresso. Un messaggio che invita a equilibrare fedeltà alle radici e apertura al cambiamento, segnando una linea di dialogo e rinnovamento all’interno della Chiesa.

Nelle scorse ore è arrivata ai cardinali la lettera natalizia del Papa di cui IlGiornale aveva rivelato l'esistenza e anticipato i contenuti. Una missiva che detta l'agenda per il prossimo concistoro straordinario del 7 e 8 gennaio e che vi presentiamo nel dettaglio. "Un momento di comunione e di fraternità, di riflessione e di condivisione" lo ha definito il Papa consapevole che queste occasioni servono a sostenerlo nel governo della Chiesa universale. Come avevamo spiegato, Leone XIV ha chiesto ai membri del collegio di prepararsi rileggendo l'esortazione apostolica Evangelii gaudium e approfondendo la costituzione apostolica Praedicate evangelium con cui Francesco ha riformato la Curia nel 2022. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

