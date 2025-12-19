Liturgia la linea del Papa ai cardinali | Conservare tradizione ma aprire a progresso
Il Papa ha inviato ai cardinali una lettera natalizia, rivelata in anteprima da IlGiornale, in cui sottolinea l'importanza di conservare la tradizione pur aprendosi al progresso. Un messaggio che invita a equilibrare fedeltà alle radici e apertura al cambiamento, segnando una linea di dialogo e rinnovamento all’interno della Chiesa.
Nelle scorse ore è arrivata ai cardinali la lettera natalizia del Papa di cui IlGiornale aveva rivelato l'esistenza e anticipato i contenuti. Una missiva che detta l'agenda per il prossimo concistoro straordinario del 7 e 8 gennaio e che vi presentiamo nel dettaglio. "Un momento di comunione e di fraternità, di riflessione e di condivisione" lo ha definito il Papa consapevole che queste occasioni servono a sostenerlo nel governo della Chiesa universale. Come avevamo spiegato, Leone XIV ha chiesto ai membri del collegio di prepararsi rileggendo l'esortazione apostolica Evangelii gaudium e approfondendo la costituzione apostolica Praedicate evangelium con cui Francesco ha riformato la Curia nel 2022. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Documenti da conservare: la guida pratica ai termini di prescrizione per non buttare le carte troppo presto. Quanto tempo conservare scontrini, ricevute e atti per essere in regola con i controlli?
Leggi anche: Papa Leone XIV: “Il progresso tecnologico fa parte del piano di Dio per la creazione, ma nessun algoritmo potrà sostituire ciò che rende umana l’educazione”
La sacra liturgia sarà al centro dell'incontro tra Papa Leone XIV e i cardinali; Svolta Leone: chiede aiuto ai cardinali; La liturgia, tema centrale nel prossimo Collegio Cardinalizio; Sacred Liturgy to feature prominently at Pope Leo XIV’s meeting with Cardinals.
Liturgia, la linea del Papa ai cardinali: "Conservare tradizione ma aprire a progresso" - Come anticipato dal nostro giornale, Leone XIV vuole che nel Concistoro ci sia un'"approfondita riflessione" sulla questione liturgica ... msn.com
Svolta Leone: chiede aiuto ai cardinali - Al centro anche la liturgia eucaristica In questi scampoli di 2025 l'attesa in Vaticano non terminerà con la fine del periodo d'Avvento. msn.com
Funerali di Papa Francesco: la Liturgia Esequiale a San Pietro - La prima lettura in inglese, il salmo cantato in latino, la seconda lettura in ... quotidiano.net
Meditazione sulla liturgia di Mercoledì 17 dicembre 2025 Inizio novena di Natale "Dalla quale è nato Gesù chiamato il Cristo " Gesù nasce da una donna ma le genealogie delle società patriarcali prendono in considerazione solo la linea maschile, cosa alqua - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.