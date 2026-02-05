Lo stabilimento non si tocca | protesta per l' ex Ogr Dopo il caso Aeffe a rischio altri 168 lavoratori

Gli operai delle ex Ogr di Rimini si sono riuniti questa mattina per difendere lo stabilimento. I lavoratori sono scesi in piazza per protestare contro ogni ipotesi di chiusura o ridimensionamento. La vertenza si accende dopo il caso Aeffe, che ha portato a 170 licenziamenti nel territorio. Ora, altri 168 lavoratori rischiano di perdere il posto, e le preoccupazioni crescono di ora in ora. La situazione resta tesa, e le parti coinvolte chiedono risposte chiare.

Presidio e corteo fino in Prefettura: i sindacati chiedono a Trenitalia il rispetto degli accordi firmati nel 2023. Bellini (Cgil): "Di quanto annunciato, dopo due anni, non è stato fatto nulla" E' un inizio d'anno amaro per l'industria del territorio. Dopo le lettere di licenziamento indirizzate a 170 lavoratori e la crisi che ha investito il gruppo Aeffe a San Giovanni in Marignano, ora i sindacati sono in allarme per il futuro incerto che riguarda i 168 lavoratori riminesi dell'Officina Manutenzione Ciclica Locomotive di Rimini, ex Ogr. Nella mattinata di giovedì (5 febbraio) si è tenuto un presidio, con corteo partito dallo stabilimento e proseguito fino al Palazzo del Governo, dove le organizzazioni sindacali sono state ricevute dal prefetto, Giuseppina Cassone. Ex Ogr, Gnassi (Pd) interroga i ministri Salvini e Urso: "Impegni disattesi da Trenitalia, 170 lavoratori a rischio" Il sindaco di Rimini, Gnassi, ha inviato una lettera ai ministri Salvini e Urso, chiedendo chiarimenti sugli impegni presi da Trenitalia.

