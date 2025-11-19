Ex Ilva a Genova i lavoratori occupano lo stabilimento e si muovono in corteo | Mille posti di lavoro a rischio

I lavoratori dell’ ex Ilva a Genova hanno scelto di occupare lo stabilimento e con i mezzi si sono mossi in corteo verso la stazione ferroviaria di Genova Cornigliano, dove si terrà un presidio ad oltranza. L’assemblea dei lavoratori in sciopero è durata pochi minuti: è stata scelta la strada della mobilitazione per protestare “contro il blocco degli impianti del nord e il piano che prevede l’aumento della cassa integrazione straordinaria fino a 6mila unità”. I sindacati denunciano: “Sono mille i posti di lavoro a rischio a Genova”. Armando Palombo, storico delegato Fiom Cgil della ex Ilva di Cornigliano, e Stefano Bonazzi, segretario generale Fiom Cgil Genova, attaccano: “Il piano del governo porta alla chiusura della fabbrica con la conseguenza che a Genova abbiamo mille posti di lavoro a rischio, mille famiglie che rischiano di perdere il loro sostentamento e la fine della siderurgia nella nostra città e nel paese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ex Ilva a Genova, i lavoratori occupano lo stabilimento e si muovono in corteo: “Mille posti di lavoro a rischio”

