Ex Ogr Gnassi Pd interroga i ministri Salvini e Urso | Impegni disattesi da Trenitalia 170 lavoratori a rischio

Il sindaco di Rimini, Gnassi, ha inviato una lettera ai ministri Salvini e Urso, chiedendo chiarimenti sugli impegni presi da Trenitalia. Secondo il primo cittadino, l’azienda non avrebbe rispettato gli accordi, mettendo a rischio il lavoro di 170 dipendenti e il futuro di un’azienda storica. Gnassi ha sottolineato come questo presidio industriale sia strategico per la città e ha chiesto interventi concreti per evitare che si perda un patrimonio importante. La situazione resta tesa, con i lavoratori che aspettano ris

Il parlamentare riminese Andrea Gnassi (Pd): "Si convochi con urgenza un tavolo di confronto per il rispetto degli accordi sottoscritti" "Dopo tutta una serie di impegni disattesi, sono a rischio il futuro lavorativo di 170 persone altamente specializzate e altrettante famiglie e di un presidio industriale storico e strategico quale l'ex Ogr oggi Officina Manutenzione Ciclica Locomotive di Rimini. Da quanto emerso nell'ultimo incontro nazionale sulla manutenzione Trenitalia del 14 gennaio 2026, l'Officina di Rimini non risulterebbe infatti nemmeno compresa nel reticolo manutentivo aziendale e per tale ragione è stato proclamato per giovedì 5 febbraio uno sciopero di otto ore del personale Trenitalia Dt Omcl Rimini.

