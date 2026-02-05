LIVE Snowboard Olimpiadi big air in DIRETTA | Matteoli ipoteca la finale con due ottimi trick

Questa mattina alle Olimpiadi di Pechino, il big air si accende con la sessione di qualificazioni. Matteo Matteoli si presenta con determinazione e fa salire l’adrenalina, ipotecando già la finale con due trick ben eseguiti. Dopo un primo errore, il snowboarder italiano non si perde d’animo e nel secondo tentativo si limita a mantenere il punteggio, ottenendo 80 punti. La gara è ancora aperta, ma l’azzurro si posiziona già bene per la fase decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.12 Dopo l'errore nel primo trick il cinese decide di non correre grandi rischi con il secondo ed ottiene 80.25 punti. Wang ha deciso di fare la seconda variazione, quindi nella terza manche proverà a migliorare il 12 ottenuto in precedenza. 21.10 DNI anche per Noah Vicktor che sbaglia anche il secondo salto ed è il secondo eliminato. Tocca ora a Wenlong Yang. 21.08 Hrones cade nell'atterraggio sul secondo trick dopo i 40.00 punti della prima manche. Il ceco è il primo eliminato. 21.06 Txema Mazet Brown ottiene 84.25 con il secondo trick e nella terza manche potrà andare all'attacco con la prima rotazione per migliorare il 64.

