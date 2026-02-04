LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Mueller in tesa nella prima manche attesa per gli azzurri

Questa sera sono riprese le prove di slittino singolo maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Mueller ha chiuso la prima manche con il cappuccio tirato sulla testa, mentre gli azzurri attendono con ansia i risultati. Craciun si ferma all’undicesimo posto con 55.348 secondi, e anche Cretu ha appena iniziato la sua run. La gara si fa sempre più interessante, con gli atleti che cercano di migliorarsi dopo le prime fasi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 Undicesimo posto per Craciun in 55.348. Partito Valentin Cretu. 20.18 Ultima posizione per il cinese che è undicesimo con il crono di 55.415. Tocca ora al rumeno Eduard-Mihai Craciun. 20.17 Partito Zhenyu Bao. 20.16 Prima posizione per Jonas Mueller!! L’austriaco passa al comando della prima in 53.345 con una prova in continua crescita dopo una partenza non eccellente. 20.15 Seconda posizione per Gleirscher che chiude a 233 millesimi dal connazionale. Partito il leader della Coppa del Mondo Jonas Mueller. 20.13 Miglior tempo!! Kindl chiude in 53.408 e balza in testa alla classifica con mezzo secondo di vantaggio sul lettone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Mueller in tesa nella prima manche, attesa per gli azzurri Approfondimenti su Olimpiadi 2026 LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: iniziata la prima manche, attesa per gli azzurri La prima manche del singolo maschile di slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina è iniziata questa mattina. LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: ritardata la prima manche La prima manche delle prove di slittino singolo maschile alle Olimpiadi 2026 è stata rinviata. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Dominik Fischnaller studia la pista ‘Eugenio Monti’; Milano Cortina al via, oggi le prime gare delle Olimpiadi invernali: il programma e dove vederle; Quando gareggia Bagnis? Date, orari, programma gare e dove vederlo; Il programma settimanale: ultime gare di Coppa del mondo prima della pausa olimpica. LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: slitta la prima manche, definito il nuovo orarioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.49 L'orario di inizio della prima manche è stato spostato alle 20.00. Vedremo se per quell'ora si potrà ... oasport.it SI COMINCIA Riflettori accesi sul budello di Cortina d’Ampezzo! Dalle 19.30 sono in programma le prime due prove cronometrate del singolo maschile di slittino! È il momento di Dominik Fischnaller e compagni, dai dai daiiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam #Roa facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.