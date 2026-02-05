LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | inizia la quarta manche Fischnaller a caccia della conferma

La quarta manche delle prove singolo maschile di slittino alle Olimpiadi è appena partita. Fischnaller cerca di confermare il buon piazzamento delle precedenti run, mentre gli atleti si sfidano sul ghiaccio in vista della finale. La gara è in pieno svolgimento e gli appassionati seguono ogni curva in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DEL SINGOLO FEMMINILE DI SLITTINO DALLE 17.00 15.38 Mandziy chiude al settimo posto in classifica con un 54.766. 15.37 Passiamo agli ucraini, con Mandziy che sarà seguito da Dukach. 15.36 L'ultimo tedesco in gara è Grancagnolo che termina la sua giornata a 54.455 e il quinto posto provvisorio. 15.34 Langenhan chiude al quarto posto con un 54.177, chiudendo a poco più di due decimi dal tempo di Felderer. 15.33 Loch chiude al terzo posto con un 54.154, facendo scivolare fuori dal podio Gufler. 15.31 Secondo Fischnaller! L'azzurro peggiora il tempo della manche precedente con un 53.

