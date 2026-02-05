LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | Fischnaller chiude al primo posto la terza manche si attende l’inizio della quarta

La terza manche delle prove di slittino maschile alle Olimpiadi si conclude con Fischnaller in testa. Il pilota italiano chiude al primo posto, aspettando l’inizio della quarta manche. La gara procede senza intoppi e i concorrenti sono pronti a sfidarsi ancora. La diretta continua, e tutti gli occhi sono puntati sui prossimi tempi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DEL SINGOLO FEMMINILE DI SLITTINO DALLE 17.00 15.20 Siamo in attesa dell’inizio della quarta manche. 15.15 Fischnaller resiste e chiude al primo posto la terza manche di prova dello slittino singolo maschile, seguito dagli austriaco Mueller e Kindl. Felderer chiude al sesto posto mentre Gufler migliora la dodicesima e la tredicesima posizione di ieri con un decimo posto positivo. 15.13 L’ultimo della prima manche è lo svedese Kohala, che chiude al sedicesimo posto con un 54.737. 15.12 Il secondo lettone in startlist, Berzins, non fa meglio del connazionale chiudendo settimo a 54. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Fischnaller chiude al primo posto la terza manche, si attende l’inizio della quarta Approfondimenti su Fischnaller Slittino LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: resiste il primo posto di Fischnaller in terza manche! Questa mattina le prove del singolo maschile di slittino alle Olimpiadi hanno visto ancora una volta Fischnaller in testa. LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: manca poco all’inizio della terza manche, Fischnaller vuole confermarsi in vista della gara Manca poco all’inizio della terza manche delle prove singolo maschile di slittino alle Olimpiadi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Fischnaller Slittino Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fischnaller svetta nella seconda manche, bene Felderer; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: in pista l’outsider Verena Hofer; LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: proseguono i test di Fischnaller sulla ‘Eugenio Monti’; Dominik Fischnaller in testa nella seconda prova olimpica di slittino. Leon Felderer ancora velocissimo. LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: proseguono i test di Fischnaller sulla ‘Eugenio Monti’CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della seconda giornata di ... oasport.it LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia l’avventura di Verena HoferCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prove dello slittino singolo ... oasport.it SI COMINCIA Riflettori accesi sul budello di Cortina d’Ampezzo! Dalle 19.30 sono in programma le prime due prove cronometrate del singolo maschile di slittino! È il momento di Dominik Fischnaller e compagni, dai dai daiiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam #Roa facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.