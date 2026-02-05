LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | Felderer e Fischnaller in vetta nella quarta manche in crescita Gufler

Questa mattina a Pechino si sono svolte le prove del singolo maschile di slittino. Felderer e Fischnaller hanno dominato la quarta manche, restando in testa. Gufler, invece, ha migliorato le sue prestazioni, salendo di livello. La gara si avvicina e gli atleti sono pronti a sfidarsi per la medaglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DEL SINGOLO FEMMINILE DI SLITTINO DALLE 17.00 16.18 Può terminare qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, ricordandovi che dalle 17.00 potrete seguire con noi le prove singolo femminile. Inoltre, alle 10.00 di domani ci saranno la quinta e la sesta prova del maschile, con gli azzurri che cercano importanti conferme in vista della gara ufficiale. Grazie mille per averci seguito, buon proseguimento di serata. 16.12 Questa la classifica dei migliori dieci: 1 – Leon Felderer ITA 53.976 2 – Dominik Fischnaller ITA +0.

