LIVE Sci alpino Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA | Franzoni e Paris affinano le linee I pettorali di partenza

Oggi gli atleti scendono sulla pista di Milano Cortina per la seconda prova della discesa maschile alle Olimpiadi. Franzoni e Paris continuano a lavorare sulle linee, cercando di migliorare le loro performance prima della gara. I pettorali di partenza sono già stati annunciati, e ora si aspetta il via che potrebbe decidere le sorti di questa prova. La tensione cresce mentre gli atleti si preparano a scendere in pista, pronti a sfidare le temperature e il cronometro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Si torna in pista sulla Stelvio con la seconda prova cronometrata, utile per prendere maggiore confidenza con la pista in vista della gara di sabato. Nella giornata di ieri è andata in scena la prima prova cronometrata, dove il più veloce è stato l’americano Ryan Cochran-Siegle. Lo statunitense ha tagliato il traguardo in 1:56.08 grazie ad un’ottima velocità lungo tutto il tracciato, seppur senza mai far registrare il miglior tempo in un settore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Franzoni e Paris affinano le linee. I pettorali di partenza Approfondimenti su Milano Cortina 2026 LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Franzoni e Paris proseguono lo studio della Stelvio Questa mattina gli atleti si preparano sulla Stelvio per la seconda prova della discesa maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: primo test sulla Stelvio per Paris e Franzoni Questa mattina a Bormio si tiene il primo test della discesa maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, rimonta da top 10! Trionfo Kristoffersen; Coppa del Mondo. Schladming, lo slalom speciale è di Kristoffersen - Doppietta norvegese: Kristoffersen e McGrath; Gigante Schladming, vince Meillard. Borsotti nono; Goggia sfiora il trionfo in SuperG, Melesi 4ª, vince Blanc: rivivi il LIVE!. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Franzoni e Paris proseguono lo studio della StelvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa ... oasport.it LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Franzoni tallona Cochran-Siegle. Paris convinceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 13.00: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata 12.59: Questa ... oasport.it I due simboli dello sci alpino in pole per accendere il braciere durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina facebook Tina Maze ci porta nelle prove veloci dello sci alpino delle Olimpiadi di Milano-Cortina. "Goggia ha ancora tanto margine per migliorare, Brignone sta facendo un gran lavoro". L'intervista di Giuliana Lorenzo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.