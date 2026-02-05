LIVE Sci alpino Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA | Casse in testa con porta saltata bene gli azzurri

La seconda prova di discesa maschile alle Olimpiadi si è conclusa con alcune sorprese. Casse è volato via con la porta saltata e si è fatto male alla testa, mentre gli azzurri si sono fatti notare per buone prestazioni. La gara è partita alle 12.30 e il pubblico ha seguito ogni istante, sperando in una medaglia. Szollos, con il pettorale 33, è arrivato a 4.11 dal primo posto. La corsa continua, ma l’attenzione resta alta sui problemi di sicurezza e sulle chance degli italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.30 Trentatreesimo Szollos a 4.11. 12.27 Sellaeg è trentatreesimo a 4.70 da Casse. Poco più avanti Riley Seger che chiude in trentaduesima posizione facendo slittare di una posizione il norvegese. 12.25 Trentesimo posto per Sam Morse che chiude a 3.55. Già in pista Lukas Feurstein 12.23 Ventinovesimo posto per Jeffrey Read a 3.50. 12.21 Ventiquattresima posizione per Jocher. Quindicesimo per Elezi Cannaferina, che ha fatto vedere buone cose e sull’ultimo salto ha concesso un po’ di spettacolo. 12.19 Sedicesimo posto per Cater con un ritardo di 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

