LIVE Sci alpino Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA | Casse in testa con porta saltata bene gli azzurri

La seconda prova di discesa maschile alle Olimpiadi si è conclusa con alcune sorprese. Casse è volato via con la porta saltata e si è fatto male alla testa, mentre gli azzurri si sono fatti notare per buone prestazioni. La gara è partita alle 12.30 e il pubblico ha seguito ogni istante, sperando in una medaglia. Szollos, con il pettorale 33, è arrivato a 4.11 dal primo posto. La corsa continua, ma l’attenzione resta alta sui problemi di sicurezza e sulle chance degli italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.30 Trentatreesimo Szollos a 4.11. 12.27 Sellaeg è trentatreesimo a 4.70 da Casse. Poco più avanti Riley Seger che chiude in trentaduesima posizione facendo slittare di una posizione il norvegese. 12.25 Trentesimo posto per Sam Morse che chiude a 3.55. Già in pista Lukas Feurstein 12.23 Ventinovesimo posto per Jeffrey Read a 3.50. 12.21 Ventiquattresima posizione per Jocher. Quindicesimo per Elezi Cannaferina, che ha fatto vedere buone cose e sull’ultimo salto ha concesso un po’ di spettacolo. 12.19 Sedicesimo posto per Cater con un ritardo di 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Casse in testa con porta saltata, bene gli azzurri Approfondimenti su Olimpiadi Sci LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Casse in testa con salto di porta, azzurri velocissimi. Solo Paris si nasconde La seconda prova di discesa maschile alle Olimpiadi di Pechino è iniziata con diversi protagonisti che sono finiti in testa con salti di porta e velocità sorprendenti. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: brutta caduta per Hemetsberger Durante la seconda prova di discesa maschile alle Olimpiadi, Hemetsberger ha avuto una brutta caduta. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Olimpiadi Sci Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, altra occasione persa! Borsotti in top 10, trionfa Meillard; Coppa del Mondo. Schladming, lo slalom speciale è di Kristoffersen - Doppietta norvegese: Kristoffersen e McGrath; Gigante Schladming, vince Meillard. Borsotti nono; Goggia sfiora il trionfo in SuperG, Melesi 4ª, vince Blanc: rivivi il LIVE!. Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Bormio, pettorali, streamingSi entra sempre più nel vivo del programma dello sci alpino per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella giornata ... oasport.it LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Franzoni e Paris affinano le linee. I pettorali di partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ... oasport.it I due simboli dello sci alpino in pole per accendere il braciere durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina facebook Ovviamente le cerimonie, ma anche lo sci alpino e il pattinaggio. Nel curling siamo campioni, il salto con gli sci è spettacolare e il biathlon è in grande ascesa. Tutto dal 6 al 22 febbraio, anzi qualche giorno prima x.com

