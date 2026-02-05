LIVE Sci alpino Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA | brutta caduta per Hemetsberger

Durante la seconda prova di discesa maschile alle Olimpiadi, Hemetsberger ha avuto una brutta caduta. L’atleta è scivolato e ha rischiato di farsi male seriamente, ma fortunatamente si è rialzato subito e ora sta parlando con il suo tecnico. La gara continua, ma l’incidente ha fatto salire l’attenzione sul suo stato di salute.

11.41 Bruttissimo spavento per Hemetsberger che però è già al colloquio con il proprio tecnico. Caduta che ha rischiato di essere veramente molto pericolosa vista la perdita del casco prima dell'impatto con le reti. C'è ancora molto da lavorare per la sicurezza. 11.40 Hemetsberger si sta coprendo il naso con un fazzoletto, forse per coprire una leggera perdita di sangue. L'austriaco è stato molto fortunato ad uscire praticamente illeso da questa caduta. 11.38 Brutta caduta per l'austriaco che è tanto inclinato, si appoggia troppo sullo sci interno, prende in pieno una porta e finisce nella reti.

