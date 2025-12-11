LIVE Sci alpino Seconda prova discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | bene Goggia e Pirovano Brutta caduta per Gisin

Segui in tempo reale la seconda prova di discesa di St. Moritz 2025, con aggiornamenti su Goggia, Pirovano e gli altri atleti. La giornata è segnata anche da un’incidente importante: la brutta caduta di Gisin. Restate con noi per tutte le emozioni e gli ultimi aggiornamenti dalla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11:18 La Vonn si toglie gli sci e risale per avviarsi nuovamente verso la partenza. 11:15 La corsa è interrotta. Arriva il toboga per portare via Gisin. 11:12 La Vonn viene fermata dopo pochi secondi. 11:10 L’elvetica Michelle Gisin cade in un tratto di velocità e finisce nelle reti. 11:09 L’austrica Nina Ortlieb, dopo un ottimo primo settore, chiude ottava con un ritardo di +0.35. 11:06 La gara riprende tra pochi secondi. 11:04 La prossima azzurra al cancelletto di partenza sarà Nadia Delago, pettorale numero 22. 11:02 La prossima a partire sarà l’austriaca Nina Ortlieb, pettorale numero 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: bene Goggia e Pirovano. Brutta caduta per Gisin

