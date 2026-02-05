LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 5 febbraio in DIRETTA | tre italiani svettano nella prova di discesa promossi Costantini Mosaner Attesa per l’hockey

Oggi, nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tre italiani si sono messi in evidenza nella discesa, portando a casa ottimi piazzamenti. Promossi anche Costantini e Mosaner, che continuano a sorprendere. L’attesa ora si concentra sull’hockey, con i tifosi italiani pronti a tifare per le prossime sfide. La giornata promette emozioni e colpi di scena, mentre gli atleti danno il massimo sulle piste.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 5 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Domani è prevista la terza prova cronometrata. Vedremo se gli organizzatori decideranno di cancellarla per preservare la pista e permettere agli atleti di recuperare energie in vista della gara di sabato. 1. Mattia Casse (ITA) 1:52.852. Florian Schieder (ITA) 1:53.30 (+0.45)3. Giovanni Franzoni (ITA) 1:53.

