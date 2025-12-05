Olimpiadi Milano-Cortina 2026 pronta la nuova pista di hockey su ghiaccio in Fiera

Milano, 5 dicembre 2025 – È pronta la nuova pista di hockey su ghiaccio, tassello fondamentale del progetto di adeguamento delle infrastrutture realizzate in vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. La struttura. La Milano Rho Ice Hockey Arena, allestita nei padiglioni 22 e 24, e che ospiterà dall’8 al 14 dicembre il Campionato Mondiale under 20 come test event in vista delle Olimpiadi, nasce dalla rimozione temporanea di una sezione della parete divisoria che ha consentito di ricavare lo spazio per un campo regolamentare da 60 metri, tribune per circa 4.000 spettatori, nuovi spogliatoi, aree di servizio e una pista dedicata al riscaldamento e all’allenamento degli atleti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, pronta la nuova pista di hockey su ghiaccio in Fiera

Altre letture consigliate

La scalata di MPS a Mediobanca, un approfondimento sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e il caso dell’imam di Torino. Questi e altri i temi della puntata di ieri sera. Grazie a tutti per averci seguito! - facebook.com Vai su Facebook

Olimpiadi di Milano Cortina 2026: non significano solo impianti sportivi ma anche nuove infrastrutture stradali e ferroviarie. Quasi 3 miliardi di opere però saranno concluse solo dopo la fine dei Giochi, alcune anche a distanza di anni. Ne parliamo domenica d Vai su X

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, pronta la nuova pista di hockey su ghiaccio in Fiera - La realizzazione degli spazi si inserisce nel più ampio intervento di Fondazione da 25 milioni di euro, già avviato con successo. ilgiorno.it scrive

Olimpiadi 2026, Fs presenta treni e bus con livrea speciale e il video dedicati a giochi di Milano-Cortina - A due mesi dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il gruppo Fs celebra l’arrivo della manifestazione con treni e bus con una speciale livrea dedicata ... Da corriere.it

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, quando iniziano e cosa sapere: la guida - Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, quando iniziano e cosa sapere: la guida ... Da tg24.sky.it

Milano-Cortina: presentata in anteprima la Rho Ice Hockey Arena per le Olimpiadi - Fondazione Fiera Milano ha presentato in anteprima la nuova pista di hockey su ghiaccio, tassello fondamentale del progetto di adeguamento delle infrastrutture realizzate in vista dei Giochi Olimpici ... Riporta adnkronos.com

Milano Cortina 2026, Zaia: "Ci sono tutte le premesse per un nuovo rinascimento" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Scrive la7.it

Milano-Cortina 2026, Mattarella accende il braciere: "Rinnoviamo la tregua olimpica" - Le parole del Presidente della Repubblica, che lancia un appello alla pace durante la cerimonia di inaugurazione del viaggio della Fiamma Olimpica ... Come scrive corrieredellosport.it