Olimpiadi Milano Cortina 2026 | la Valtellina entra nel vivo tra fiaccola gare a Bormio e Livigno ed eventi in tutta la valle

La Valtellina si avvicina all’appuntamento con le Olimpiadi Milano Cortina 2026, coinvolgendo la regione con eventi sportivi, cerimonie e momenti di festa. Tra le tappe principali, la fiaccola olimpica e le competizioni a Bormio e Livigno rappresentano un’occasione per vivere l’atmosfera di questa grande manifestazione internazionale in un contesto naturale unico. La valle si prepara a essere protagonista di un evento che coinvolgerà l’intera comunità locale.

La Valtellina è pronta a diventare uno dei cuori pulsanti dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e la provincia di Sondrio si prepara a vivere settimane intense non solo con le competizioni sulle piste, ma anche con un calendario di iniziative diffuse: live site, maxi-schermi, celebrazioni, mostre e appuntamenti culturali pensati per coinvolgere residenti e visitatori lungo tutta la valle. Tra i momenti più attesi c’è il passaggio della Fiamma Olimpica, che attraverserà la Valtellina con una staffetta spettacolare. Il programma prevede: Un percorso che ha anche un valore simbolico: mettere in rete territori diversi e raccontare la Valtellina come destinazione olimpica “diffusa”, non concentrata solo sulle venue di gara. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

