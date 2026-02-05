LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 5 febbraio in DIRETTA | sconfitta per gli azzurri del curling che vittoria nell’hockey Tocca a Matteoli

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continuano con emozioni diverse per gli italiani. I curling azzurri non ce l’hanno fatta e sono usciti sconfitti, mentre l’hockey ha ottenuto una vittoria importante. Tocca ora a Matteoli, che si prepara a scendere in pista. La giornata resta ricca di attesa e di sfide da seguire in tempo reale.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 5 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Splendido backside 1800 melon di Menzies che ha chiuso il trick in aria ed ottiene 86.25 punti. Prima posizione per il neozelandese con 164.00 punti. Ora è il momento di Ryoma Kimata. Switch backside 1800 per Kimura che ottiene 79.75 punti in questa seconda manche e balza in testa con un totale di 161.

