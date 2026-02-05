LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 5 febbraio in DIRETTA | in difficoltà gli azzurri del curling che vittoria nell’hockey Tocca a Matteoli

Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gli azzurri del curling faticano a trovare ritmo e finiscono in difficoltà. Mentre l’hockey fa registrare una vittoria importante, le luci sono puntate su Matteoli, che si prepara a scendere in pista. La giornata si mantiene intensa, tra alti e bassi per gli italiani in gara.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 5 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Sbaglia anche il norvegese che totalizza 15.00 punti nella prima manche. Tocca ora a Cameron Spalding. Qualche sbavatura sull’atterraggio per Ge che ottiene 59.75 con un frontside rodeo. Ora è di Oyvind Kirkhus Sbaglia anche Su!! Il cinese tenta un backside 1800 ma fallisce l’atterraggio ed ottiene solamente 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: in difficoltà gli azzurri del curling, che vittoria nell’hockey. Tocca a Matteoli Approfondimenti su Milano Cortina2026 LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: ora l’Italia del curling e Matteoli, che vittoria nell’hockey Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prendono il via con diverse gare in corso. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: torna l’Italia del curling, grande vittoria nell’hockey Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 tornano a fare notizia con due grandi vittorie italiane. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Olimpiadi Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica a Napoli Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: dirette, risultati e approfondimenti su RaiNews.it - Il programma delle gare del 5 febbraio: dove seguire la diretta; Buonanotte da Milano Cortina 2026: il programma di domani con l'Italia del curling e dell'hockey su ghiaccio; Mattarella: Chiediamo rispetto della tregua olimpica; Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari giornalieri, tv, streaming, finali. Olimpiadi Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live- La Casa dello Sport di Sky diventa Casa Italia - I risultati degli azzurri: ottimo esordio per il doppio nel curling Lasagne e selfie per Mattarella al Villaggio olimpico: FOTO - Il calendario e t ... sport.sky.it LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: in difficoltà gli azzurri del curling, che vittoria nell’hockey. Tocca a MatteoliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA ... oasport.it Agorà Fanpage.it. . "Sono leggermente fuori età per le Olimpiadi, e anche da giovane a dire il vero non sarei mai stato selezionato" Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita al Villaggio Olimpico di Milano, accoglie con ironia e gratitudine la ma facebook A Milano per le Olimpiadi non c’è il pienone x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.