LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 5 febbraio in DIRETTA | ora l’Italia del curling e Matteoli che vittoria nell’hockey

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prendono il via con diverse gare in corso. L’Italia si presenta con entusiasmo nel curling e nell’hockey, dove i nostri atleti stanno ottenendo ottimi risultati. Le competizioni sono nel vivo e i tifosi seguono con attenzione ogni mossa delle squadre italiane.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 5 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: torna l'Italia del curling, grande vittoria nell'hockey Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 tornano a fare notizia con due grandi vittorie italiane. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: l'Italia vince nell'hockey! Attesa per il curling Al termine di una giornata intensa, l'Italia ha conquistato una vittoria importante nell'hockey su ghiaccio. Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: dirette, risultati e approfondimenti su RaiNews.it - Il programma delle gare del 5 febbraio: dove seguire la diretta; Mattarella: Chiediamo rispetto della tregua olimpica; Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari giornalieri, tv, streaming, finali. Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 6 febbraio, tv, streaming Giorno 0 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, venerdì 6 febbraio, l'Italia sarà protagonista nel doppio misto di curling. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita al Villaggio Olimpico di Milano, accoglie con ironia e gratitudine la maglia olimpica. Franco Bragagna, storico telecronista della Rai, commenterà le Olimpiadi di Milano-Cortina per Sky Sport.

