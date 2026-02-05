LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 5 febbraio in DIRETTA | Matteoli in finale nel big air dello snowboard!

Questa mattina gli organizzatori delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno aperto la giornata con gli aggiornamenti in tempo reale. Matteoli è riuscito a qualificarsi per la finale nel big air dello snowboard, portando entusiasmo tra gli spettatori. La competizione procede senza intoppi e i fan seguono con attenzione ogni singolo evento in diretta.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 5 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Ian Matteoli fa sognare dopo queste qualificazioni. L'italiano ha messo a segno il miglior salto della serata nella prima manche, ottenendo 93.75 punti con un x bs19 me. L'azzurro ha poi ottenuto 80.75 nella terza manche, dove ha provato un Nb Cab 14 I. 1. Hiroto Ogiwara JPN 178.50

