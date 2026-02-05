LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 5 febbraio in DIRETTA | Matteoli approda in finale nel big air dello snowboard!
Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 5 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Ian Matteoli fa sognare dopo queste qualificazioni. L'italiano ha messo a segno il miglior salto della serata nella prima manche, ottenendo 93.75 punti con un x bs19 me.
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, svelato il design del braciere: sarà all'Arco della Pace
Perché all’arena dell’hockey delle Olimpiadi a Milano manca una curva x.com
Per realizzare le olimpiadi di Milano-Cortina, un lavoratore è morto di freddo. Noi non siamo contro la realizzazione di alcuni grandi eventi, ma siamo affinché i benefici di questi eventi ricadano sulla cittadinanza, sulle persone più in difficoltà. In queste olimpia facebook
