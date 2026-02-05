LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 5 febbraio in DIRETTA | l’Italia dilaga nell’hockey Fischnaller-Felderer brillanti nello slittino

Questa mattina la giornata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si apre con ottimi risultati per l’Italia. Nell’hockey, le squadre azzurre continuano a macinare punti e a mostrare grande determinazione, mentre nello slittino Fischnaller e Felderer si distinguono per le loro prestazioni brillanti. Gli atleti italiani migliorano costantemente, portando a casa medaglie e entusiasmo. La competizione si fa sempre più intensa e i tifosi italiani si aspettano altre sorprese.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 5 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prove dello slittino singolo femminile. La prima delle due manche previste per oggi prenderà il via alle 18.00, fra 20 minuti! 7' Saltano i nervi alle francesi, che reagiscono ad un duro intervento vanificando la superiorità numerica.

