LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 5 febbraio in DIRETTA | l’Italia debutta nell’hockey Casse svetta nella prova di discesa

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono entrate nel vivo. L’Italia ha fatto il suo debutto nell’hockey, mentre Casse ha conquistato il primo podio nella discesa libera. La giornata si presenta ricca di emozioni e sfide per gli atleti italiani e internazionali. Seguendo la diretta, potrete tenere sotto controllo tutti i risultati e gli aggiornamenti in tempo reale.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 5 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Settimo posto per l'ucraino Mandziy che chiude a 55.038. Al momento Fischnaller è ancora primo, con Felderer che resiste i terza posizione. Distacco di cinque centesimi, poco più, tra Grancagnolo e Fischnaller. Il tedesco fa meglio del suo connazionale che lo ha preceduto e va al quarto posto.

