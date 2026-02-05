Live Nation ha annunciato di aver acquistato il Forum di Assago. La multinazionale, già proprietaria di Ticketmaster, ha deciso di allargare il suo dominio anche in Italia, comprando il Teatro Repower e il Carroponte di Milano. Ora il colosso punta a rafforzare la sua presenza nel settore degli eventi live nel nostro paese.

Live Nation, la più grande società al mondo nel settore dell’intrattenimento dal vivo, ha comprato l’Unipol Forum di Assago, il Carroponte di Sesto San Giovanni e il Teatro Repower, tre delle principali strutture per concerti di Milano. L’operazione è avvenuta attraverso l’acquisizione del gruppo Forum Net, controllato dalla società immobiliare Bastogi Spa, e sarà completata entro l’aprile del 2026. La parte centrale dell’accordo riguarda l’Unipol Forum di Assago, aperto nel 1990 a sud ovest di Milano e da allora diventato uno dei principali luoghi in Italia per grandi concerti ed eventi sportivi al chiuso, che ospiterà anche le competizioni di pattinaggio per le Olimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Live Nation ha comprato il forum di Assago

Live Nation si prende il Forum di Assago e il Carroponte.

