Live Nation acquisisce tre arene italiane | Forum Assago Carroponte e Teatro Repower

Milano, 4 febbraio 2026. Alle 14.11 di oggi, Live Nation annuncia di aver acquistato tre grandi arene italiane: il Forum Assago, il Teatro Repower e il Carroponte. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno nel mondo dello spettacolo e dello sport in Italia. L’operazione cambia lo scenario degli eventi dal vivo nel Paese, portando un gigante internazionale nel settore a controllare alcune delle venue più amate e storiche. La notizia ha già fatto discutere tra artisti, organizzatori e fan, in attesa di capire come cambieranno

Milano, 4 febbraio 2026. Alle 14.11 di oggi, con un colpo di scena che scuote l’intero mondo dello spettacolo e dello sport in Italia, è stato annunciato l’accordo che vede Live Nation, il colosso globale dell’intrattenimento dal vivo, acquisire tre tra le più importanti e storiche venue dello Stivale: l’Unipol Forum di Assago, il Teatro Repower e la struttura open-air Carroponte. L’operazione, firmata con il Gruppo ForumNet, non è solo un passaggio di proprietà, ma un’ambiziosa mossa strategica che ridefinisce il futuro dell’evento live nel Paese. Il Forum di Assago, inaugurato nel 1990, non è solo un palcoscenico: è un simbolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

