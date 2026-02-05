LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | tanto lavoro per le Ducati Bezzecchi cerca conferme

Marco Bezzecchi torna in pista a Sepang per i test della MotoGP 2026. La mattina si rivela dura, ma lui si dice soddisfatto, anche se ci sono ancora molte cose da sistemare. Bezzecchi ha provato diverse soluzioni e, nonostante le difficoltà, si diverte e si sente abbastanza bene sulla sua moto. La giornata promette di essere intensa, con la Ducati che lavora sodo per migliorare le prestazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.31 Le parole di Marco Bezzecchi a Sky Sport: " Mattinata tosta, ma mi sto divertendo molto: stiamo provando un po' di cose e mi sto trovando abbastanza bene. Con gli ingegneri proveremo a fine test a tirare una linea per vedere dove siamo messi". 7.28 Lavoro differente per Marquez rispetto a Bagnaia, lo spagnolo è già sul 1:58.629 dopo solo tre giri. Ritorno in pit lane invece per Zarco, provvisoriamente 14mo nella classifica dei tempi. 7.25 Termina lo stint di Bagniaia dopo dodici giri, attediamo i riscontri di Zarco e Marc Marquez. Riaccende i motori anche Moreira dopo una brevissima sosta.

