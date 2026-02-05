LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | riparte il Day-3 Bagnaia e Bezzecchi vogliono conferme importanti

Questa mattina a Sepang è ripreso il terzo giorno dei test ufficiali. Luca Marini ha aperto le sessioni con un giro in 1:59.097, poi ha migliorato e ha chiuso in 1:58. In pista ci sono anche Bagnaia e Bezzecchi, che cercano conferme importanti in vista delle prossime gare. La giornata promette di essere intensa e ricca di sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.44 Luca Marini inizia con un 1:59.097, quindi si rilancia e chiude in 1:58.807 e sale in 18a posizione. 06.41 Le immagini del team Aprilia Trackhouse in azione a Sepang Putting in the miles. #SepangTest pic.twitter.comeaifu8f4iY — Trackhouse MotoGP (@TrackhouseMoto) February 5, 2026 06.38 Come previsto e preventivabile il lavoro della Honda si concentrerà su questo pomeriggio malese. Entra in azione anche Luca Marini infatti. 06.35 Torna ai box Fabio Di Giannantonio, mentre prosegue il lavoro di Diogo Moreira che rimane 17° a 2.388. 06.32 Fabio Di Giannantonio fa segnare un 1:58.

