LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Bagnaia e Bezzecchi cercano conferme

Durante i test di Sepang, Bagnaia e Bezzecchi spingono forte per trovare conferme in vista della stagione. Luca Marini, su Honda, gira insieme a Morerira e Bastianini, su KTM, cercando di migliorare i tempi. La pista si scalda e i piloti non si risparmiano, con l’obiettivo di arrivare pronti alle prossime gare.

7.02 Luca Marini (Honda) continua a girare insieme a Diogo Morerira (Honda) ed al nostro Enea Bastianini (KTM). Riprende anche l'attività di Francesco Bagnaia (Ducati) dopo una breve sosta 7.00 A differenza degli altri giorni l'azione continua anche nel cuore della giornata. Le squadre vogliono evitare di essere sorprese dal maltempo. 06.58 Joan Mir si ferma ai box dopo 10 giri pomeridiani, torna in scena Diogo Moreira. 06.56 Si rivede in pista Enea Bastianini. Luca Marini prosegue sul piede dell'1:59 medio, come Joan Mir. 06.53 La pista inizia ad animarsi.

